شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 متر.. صور مذهلة لأطول مائدة إفطار أقامتها المملكة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أطول مائدة إفطار أقامتها السعودية في إندونيسيا

برنامج هدية خادم الحرمين لتفطير الصائمين

الدمام - شريف احمد - في صور مذهلة تكشف حقيقة الجهود الكبيرة لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أطول مائدة إفطار للسعودية في آسيان بإندونيسيا.طول المائدة بلغ 2500 متر، في نحو 2 كيلو ونصف، حضرها أكثر من 15 ألف مسلم، وهو ما يعكس الدور الريادي والإنساني لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين.ولهذه الأرقام، نالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على شهادة موسوعة "موري" للأرقام القياسية بجمهورية إندونيسيا، لإقامتها أطول مائدة إفطار للصائمين في دول الآسيان لهذا العام 2024م.وبحضور حاكم مدينة ماكاسر في ولاية سولاويسي الجنوبية داني فومتنتو، تسلم الشهادة الملحق الديني أحمد الحازمي، وعددٍ من الشخصيات السياسية والإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية بالولاية.حاكم مدينة ماكاسر "داني فومتنتو" أكد أن الحضور الكبير لهذه المائدة هو تعبير صادق عن محبة مواطني إندونيسيا للمملكة وقيادتها الرشيدة.وأوضح أن مثل هذه الأعمال تقود إلى تعزيز العلاقات بين حكومتَي وشعبَي البلدَين الشقيقين.كما أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه المكرمة.ونوه بالبرامج والمبادرات التي تتكرر كل عام وتقوم بها المملكة، والآثار الإيجابية التي تنتج عنها لجهة تعزيز أواصر الأخوة بين أبناء المسلمين والمجتمعات الأخرى.