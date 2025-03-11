1.6 مليون مقعد للمعتمرين بقطار الحرمين السريع

اتصال فرعي
وأعدت شركة «سار» وبالتنسيق مع الشركة المشغلة خطة لمواكبة الطلب الكبير المتوقع على رحلات قطار الحرمين السريع، خلال موسم رمضان، وسيتم تشغيل أكثر من 3400 رحلة قطار ستسهم في توفير سعة مقعدية تتجاوز 1.6 مليون مقعد، ويُعد خط قطار الحرمين السريع خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط مدينتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك من خلال خط يبلغ طوله 449 كم واتصال فرعي بطول 3.75 كم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهو القطار القادر على قطع مسافة 449 كم بين مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال قرابة الساعتين وعشرين دقيقة.
أكبر محطة
ويحتوي قطار الحرمين السريع على خمس محطات 3 منها طرفية وهي محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واثنتان وسطيتان هما محطة جدة الرئيسية الواقعة في حي السليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتعد محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم، وذلك من خلال تواجدها على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع، وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار ما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواء كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وتسهم هذه المحطة في تخفيف الازدحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز، من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطار واستخدام وسائل النقل الأخرى.ويُشغل قطار الحرمين السريع بعدد 35 قطارًا كهربائيًا تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا، من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، إضافة إلى كافتيريا و8 مقصورات للدرجة السياحية، فيبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.
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