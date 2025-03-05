شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة الملك عبد العزيز يحققن جائزة "GDI" العالمية للابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طالبات جامعة الملك عبد العزيز من تحقيق جائزة "GDI" للابتكار المتميز في القطاع الحكومي من المعهد العالمي للابتكار، خلال حفل توزيع الجوائز في القمة العالمية للابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم يومي الثلاثاء والأربعاء (25 و26 فبراير 2025م) وذلك عن مشروعهن بعنوان "كاشف فرط الحركة وتشتت الانتباه".
طريقة عمل المشروع
ويعد المشروع إضافة نوعية للابتكارات السعودية
في مجال الصحة النفسية للأطفال، ويعتمد على تقنية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي وتتبع حركة العين لتشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال بدقة وسرعة، ويقدم بديلاً سلوكياً للتدخل المبكر، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية للأطفال وتجنب استخدام الأدوية.
أعضاء الفريق
ويتكون الفريق الفائز من الطالبات (ليان حسن عسيري من كلية الهندسة) والطالبة (حلا حاتم مغربل من كلية التمريض) والطالبة (ريم عمر حسين من كلية التمريض)، فيما أشرف على المشروع الأستاذ (حسام أحمد خليفة) مدير مركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة .
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.