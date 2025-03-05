شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة الملك عبد العزيز يحققن جائزة "GDI" العالمية للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.