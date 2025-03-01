شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سلسلة من المحاضرات العلمية الرمضانية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أخلاق المسلم في رمضان

منظومة متكاملة في المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي سلسلة من المحاضرات العلمية الإثرائية الرمضانية عن فضائل الشهر الكريم.يأتي هذا بمشاركة عددٍ من أصحاب الفضيلة العلماء ومدرسي المسجد النبوي، على مدار شهر رمضان المبارك.وتتناول المحاضرات موضوعات مهمة، مثل: فضل الصيام والقيام، وأسرار ليلة القدر، وروحانية الاعتكاف، وأخلاق المسلم في رمضان.ويأتي إطلاق سلسلة المحاضرات العلمية الرمضانية؛ بهدف تسليط الضوء على فضائل الشهر الكريم، وأهمية استغلال أيامه ولياليه في الطاعات.من جهة أخرى كانت أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استعدادها لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.يأتي هذا وسط منظومة خدمات متكاملة، إذ تولي الهيئة جل عنايتها واهتمامها بزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.



كما حرصت على تجهيز وتهيئة جميع المواقع بالمسجد النبوي لأداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما وسفر إفطار الصائمين.

161 سيارة نظافة

وأعلنت الهيئة تخصيص 161 سيارة نظافة لغسل الأرضيات في المسجد النبوي، ويبلغ عدد مصابيح الإنارة في المسجد النبوي 138،560، مع وجود 6060 مكبر صوت.ومن الجانب التوعوي وفرت الهيئة 114 شاشة إلكترونية موزعة في المسجد النبوي وساحاته لنشر المحتوى على مدار 24 ساعة.كما هيأت دورات المياه للزوار التي يبلغ عددها 2782، بجانب 180 سلمًا كهربائيًا و25 مصعدًا و300 عربة متحركة، وتوفير 30 ألف كرسي لكبار السن.