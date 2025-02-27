شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل اليوم وصول الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة، البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 14 دولة من جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا.ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن ضيوف الدفعة الرابعة تضم معتمرين ينتمون لدول (الهند، باكستان، بنجلاديش، تركيا، سريلانكا، نيبال، المالديف، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، أستراليا، نيوزلندا، روسيا)، ضمن الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق شمولية البرنامج لمختلف قارات العالم.ويشمل برنامج الزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، زيارة الأماكن والمعالم الدينية والتاريخية بالمدينة المنورة، ومسجد قباء، وزيارة مقبرة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والاطلاع على محتوى المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.