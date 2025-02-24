وزير الداخلية يعزي أبناء "الشيخ عبدالعزيز آل زنان" في وفاة والدهم

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، برقية عزاء لأبناء الشيخ عبدالعزيز بن خالد آل زنان في وفاة والدهم.

داعياً المولى عز وجل أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

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