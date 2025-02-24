وزير الخارجية: المملكة بذلت جهودًا إغاثية لـ 172 دولة بقيمة 133 مليار دولار

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة قدمت إجمالي المساعدات الإغاثية بقيمة 133 مليار دولار لأكثر من 172 دولة حول العالم.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الرياض الدولي الإنساني، إن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية للتعاون خلال الأزمات.

وأكد أن المملكة ستواصل الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأكد سمو وزير الخارجية على دور الدبلوماسية في ضمان وصول المساعدات لمناطق النزاع، لافتًا إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلميًا.

10 أعوام على تأسيس المركز

ويُعقد منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع تحت عنوان "استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية"، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض اليوم وغدًا، وبمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.

سيتضمن المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، عدة جلسات حوارية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة.

وستدور الجلسات عن دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية.

فضلًا عن عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة.