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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة بذلت جهودًا إغاثية لـ 172 دولة بقيمة 133 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة قدمت إجمالي المساعدات الإغاثية بقيمة 133 مليار دولار لأكثر من 172 دولة حول العالم.
وأضاف خلال كلمته في منتدى الرياض الدولي الإنساني، إن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية للتعاون خلال الأزمات.
وأكد أن المملكة ستواصل الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأكد سمو وزير الخارجية على دور الدبلوماسية في ضمان وصول المساعدات لمناطق النزاع، لافتًا إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلميًا.
منتدى الرياض الدولي الإنساني
10 أعوام على تأسيس المركز
سيتضمن المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، عدة جلسات حوارية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة.
وستدور الجلسات عن دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية.
فضلًا عن عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة.