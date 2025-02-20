شكرا لقرائتكم خبر عن " شؤون الحرمين" تدعو إلى المشاركة في تطوير تقنيات خدمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تحديث البنية التحتية الرقمية

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الراغبين إلى تقديم طلب إبداء الرغبات (RFI) لمشروع إبرام اتفاقية إطارية، تهدف إلى تطوير الأعمال والمشاريع التقنية في الحرمين الشريفين والاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عن طريق تحسين الكفاءة التشغيلية.ويهدف المشروع إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين التحول الرقمي وتحليل البيانات واتخاذ القرارات، وتحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن ودعم زيادة الأعمال والتقنيات الناشئة.إضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية والشبكات والاتصالات للاستدامة الرقمية وأعمال الصيانة، وتعزيز التكامل الرقمي ودعم إنتاجية الموظفين والمشغلين، وتوفير أطر عمل وآليات تطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية.ودعت المتقدمين إلى رفع قائمة بجميع المنتجات والأجهزة التي تقدمهـا مع إيضاح مواصفاته التفصيلية، وتقديم جميـع حلول الأعمال والمنصات الرقمية وأعمال الخدمات الاستشارية من الشركة، وتشمل تأهيل الكوادر البشرية وتقديم جميـع الرخص التقنية والتشغيلية والبرمجية.