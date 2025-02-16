شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: التحديات البيئية تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي والان نبدء بالتفاصيل

التغير المناخي

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ الألمانية، في جلسة حوارية بعنوان: حوار حول الطبيعة والأمن، والتي عُقدت بالتعاون بين البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.واستعرض الجبير، جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من تدهور الأراضي وآثار التغير المناخي ونهجها الشمولي في هذا الصدد من خلال تنفيذ مبادرات محلية وإقليمية ودولية وسعيها لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجالات، مشدداً على أهمية تسريع العمل الجماعي في هذا السياق.وأوضح أن التحديات البيئية وآثار التغير المناخي عالمية ومترابطة وتؤثر على جميع نواحي الحياة بما فيها الأمن والاستقرار العالمي.