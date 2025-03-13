شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ فيدرالي يأمر بإعادة موظفين سرحتهم إدارة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

إعادة الموظفين

الدمام - شريف احمد - أمر قاض أميركي الخميس 6 وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرّحتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب، في إطار برنامج تنفّذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.وبحسب الصحيفة فقد اعتبر القاضي وليام ألسوب حجّة "الأداء الضعيف" التي استندت إليها إدارة ترامب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنّها "خدعة تهدف إلى التهرّب من المتطلبات القانونية" لتسريح هؤلاء الموظفين، وأصدر القاضي حكمه هذا بناء على دعوى رفعتها نقابات موظفين.وأمر في حكمه وزارات الخزانة وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية بإعادة كل موظف فُصل بشكل غير قانوني إلى وظيفته.وقال ألسوب، خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو "إنّه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفا جيّدا وتدّعي أنّها تفعل ذلك بناء على أدائه، وهي تعلم جيدا أنّ هذا كذب".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، يشنّ ترامب حملة شرسة على الحكومة الفدرالية إذ خفّض برامج إنفاق وفصل عشرات الآلاف من موظفيها، وقوبلت إجراءاته هذه برفض من الجسم القضائي إذ أصدرت محاكم عدة أوامر لوقف تنفيذها.