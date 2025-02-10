شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: نهاية الشتاء خلال 18 يومًا وبرودة الأجواء مستمرة في رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن فصل الشتاء سينتهي أرصاديًا بحلول الأول من مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الأجواء الباردة ستستمر بالتأثير على المملكة، خاصة في المناطق الشمالية.

وأوضح العقيل أن شهر رمضان هذا العام سيصادف بداية فصل الربيع، حيث ستتسم الأجواء بالاعتدال نهارًا مع استمرار الموجات الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يستدعي الاستعداد لطقس متقلب في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن تأثير الكتل الهوائية الباردة لا يزال مستمرًا، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في المناطق المفتوحة والصحراوية.