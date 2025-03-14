شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف مصنع مياه في نجران لمخالفته معايير السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط الإنتاج في عدة مصانع للمياه المعبأة في مختلف المناطق، بما في ذلك نجران، وذلك بعد اكتشاف تجاوز تركيز مادة البرومات في منتجاتها للحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية.

ومادة البرومات قد تنشأ نتيجة تعرض مادة البرومايد الموجودة في المياه بشكل طبيعي لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون، وقد أثبتت الدراسات أن لها آثارًا سلبية على الصحة، لذا وضعت الجهات الرقابية حدودًا لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

ومنذ انتقال مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والثلج إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2015، نفذت الهيئة أكثر من 750 زيارة تفتيشية، أوقفت خلالها خطوط الإنتاج في 66 مصنعًا للمياه المعبأة في مختلف مناطق المملكة بسبب مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والتصنيع والمراقبة.

وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام جميع مصانع المياه المعبأة بالمعايير والمواصفات القياسية لضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.

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