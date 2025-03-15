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معتمر فلسطيني: شاهدت المعجزات في المملكة.. فيديو

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معتمر فلسطيني: شاهدت المعجزات في المملكة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعرب أحد المعتمرين من دولة فلسطين عن إعجابه وامتنانه لجميع الخدمات التي تقدمها المملكة للزوار والمعتمرين.

وقال خالد أبو عمر لقناة العربية: “هنا عاملتونا معاملة عجيبة، لم أرَ مثلها في حياتي، رأيت فيكم العجب، أنتم ناس طيبون، شاهدت المعجزات في المملكة ” .

وتابع أبو عمر: “أشكركم وأشكر ولي العهد، أنتم على رأسنا من فوق، تقدمون خدمات غير طبيعية وإن شاء الله سأعود كل رمضان ، كل الاحترام لكل من يعمل هنا والنظام”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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