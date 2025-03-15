شكرا لمتابعة خبر عن معتمر فلسطيني: شاهدت المعجزات في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب أحد المعتمرين من دولة فلسطين عن إعجابه وامتنانه لجميع الخدمات التي تقدمها المملكة للزوار والمعتمرين.

وقال خالد أبو عمر لقناة العربية: “هنا عاملتونا معاملة عجيبة، لم أرَ مثلها في حياتي، رأيت فيكم العجب، أنتم ناس طيبون، شاهدت المعجزات في المملكة ” .

وتابع أبو عمر: “أشكركم وأشكر ولي العهد، أنتم على رأسنا من فوق، تقدمون خدمات غير طبيعية وإن شاء الله سأعود كل رمضان ، كل الاحترام لكل من يعمل هنا والنظام”.