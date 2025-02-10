شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ طفلة من حالة قلبية نادرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض القلب.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز طبي استثنائي، نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في إنقاذ طفلة تُدعى “حصة” تعاني من حالة قلبية نادرة ومعقدة من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لعلاج تشوه نادر بالقلب وضمور شديد في البطين الأيسر وارتجاع حاد في الصمام الثلاثي، حيث تُصنف هذه العملية ضمن العمليات عالية الخطورة؛ بسبب ارتفاع نسبة الوفاة المصاحبة لها.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز ورئيس الفريق الطبي الذي قاد العملية الأستاذ الدكتور محمد بن مناحي الأكلبي،إنَّ الفريق الطبي نجح في تنفيذ جراحة دقيقة شملت إعادة توجيه تدفق الدم، وبناء شريان أورطي جديد، وإصلاح الصمام الثلاثي، مما مكّن البطين الصحيح من أداء وظيفة كلا البطينين، وإنقاذ حياة الطفلة.

وأكد الأكلبي أن الطفلة غادرت المركز وهي بصحة جيدة وتمارس حياتها حاليًا بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بالإضافة إلى جهود الكوادر الطبية المؤهلة التي عززت مكانة المركز كرائد عالمي في جراحات القلب المتقدمة.