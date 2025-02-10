شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي أن تشهد أجواء المملكة والكويت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، نتيجة لتقارب خطوط الضغط الجوي.

وأوضح أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية، ما يساهم في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال ساعات الليل.

وأشار العصيمي إلى أن المناطق الأكثر تأثرًا بنشاط الرياح تشمل أجزاء من الكويت والشمالية الشرقية، إضافة إلى منطقة الرياض ومحافظاتها الجنوبية.

وبيّن أن هذه الرياح قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مما يستدعي أخذ الحيطة، خاصة على الطرق المفتوحة.