السعودية | التدريب التقني: تأهيل أكثر من 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد خريجي برامج السياحة من الكليات التابعة لها بلغ 11144 متدربًا ومتدربة حتى نهاية عام 2024م.

وأكّد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن المؤسسة تعمل من خلال الكليات التقنية والكليات المتخصصة في مجال السياحة على دعم قطاع السياحة المتنامي في المملكة بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة وفق أعلى المستويات، وذلك بهدف سد الاحتياج المتزايد لتشغيل مشاريع هذا القطاع الذي حققت المملكة فيه تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت من بين الدول الأسرع نمواً فيه، وتستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030م.

وأضاف أن المؤسسة تقدم التدريب في مجالات السياحة ضمن (5) كليات تقنية تخصصية في السياحة والفندقة في المدينة المنورة والمزاحمية والطائف والقصيم وحائل و 14 كلية تقنية تقدم برامج تدريبية في أقسام السياحة والضيافة ضمن أقسامها التدريبية الأخرى.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصمم الخطط والبرامج التدريبية بالمنشآت التدريبية بما يتوافق مع احتياج سوق العمل من مهارات، وتشمل البرامج التدريبية المقدمة في قطاع السياحة عدة تخصصات من أبرزها: السفر ،والسياحة ،والفندقة، وخدمات الحج والعمرة ،إلى جانب الإرشاد السياحي، وإدارة الفعاليات، وإدارة الضيافة ،وخدمة الطعام وإنتاجه.

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