شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. إحباط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عم المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب (41) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهم (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومستقبليها مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطن.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البدع بمنطقة تبوك، من إحباط تهريب (2.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(1945) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.