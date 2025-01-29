ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد

أدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وقد أدى الصلاة أيضا أشقاء وأبناء أمير الراحل وعدد كبير من الأمراء والوزراء وجمع من المواطنين، كما تم تشييع جثمان الأمير محمد بن فهد إلى مثواه الأخير.



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