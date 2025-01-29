شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من السبت إلى الثلاثاء على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت 1 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير، حيث يستمر الطقس البارد على عدد من مناطق المملكة.

ووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئوية.

ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز.

البحر الأحمر

طقس السعودية اليومتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.