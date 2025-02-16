شكرا لقرائتكم خبر عن سكوب السعودية تعلن عن A40 مركز تجاري رئيسي باكورة مشروعاتها بهضبة المقطم والان مع تفاصيل الخبر

أقامت شركة شركة سكوب العالمية الهندسية التابعة لمجموعة السويلم السعودية حفلاً لإطلاق باكورة مشروعاتها A40 بقلب كورنيش المقطم، ويعتبر المشروع مركز تجاري عصري على مساحة 14000 متر مربع ، يضم وحدات تجارية و مساحات إدارية و طبية فاخرة ، بارتفاع أرضي وأربع أدوار متكرر وجراج على مساحة المشروع بالكامل .

جاء ذلك بحضور المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب ، والمهندس محمد عبدالمقصود الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير ، والأستاذ ممدوح الشرهان ممثلاً عن مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية ، بالإضافة إلى الاستشاريين القائمين على المشروع وكبرى شركات التسويق العقاري .

وأعلن المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب أننا نقدم نموذج عالمي للمولات التجارية بإطلالة فريدة ليصبح وجهة رائدة تجمع بين خدمات الأعمال و التسوق والترفيه في بيئة متكاملة ، مع تقديم خدمات تشغيلية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار والشركات التجارية .

وأكد " خضر " أننا نعتمد على رؤية متطورة تستند إلى أحدث الاتجاهات العالمية في إدارة المراكز التجارية ، لإحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق ، وتقديم منظومة متكاملة تناسب رواد الأعمال ، ولذلك قمنا بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية .



وأضاف " خضر " أن المشروع الضخم وهو تطوير كورنيش المقطم يُعد نموذجاً للاستثمار بين الدولة والمطورين العالميين مما سيحقق على الفور أثراً إيجابياً للاقتصاد الوطني ، و قد توافقت الرؤية و الاستراتيجية تماماً مع الرؤية التقدمية للجمهورية الجديدة ، وهو ما تحقق من طفرة في الطرق والمحاور الإضافية بمنطقة المقطم . ولهذا أخذنا على عاتقنا من اليوم الأول من التعاقد ؛ مسؤولية أن يمثل هذا المشروع نقلة حضارية ، وأن يكون من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في مصر .

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش المقطم تم التعاقد عليه بين شركة سكوب العالمية الهندسية، وشركة النصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، يقام على مساحة نحو ٢ مليون متر ، بإجمالي استثمارات تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه ، وتم التوقيع مع أكبر الشركات الاستشارية العالمية مثل شركة هيل انترناشيونال وهي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة المشروعات الكبرى ، ومكتب " فوستر + بارتنر " واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم ، ومكتب " أكتيف برينز " المتخصص في دراسات التربة ، ومكتب " savils “ المتخصص في تقديم دراسات الجدوى واستخدامات الأراضي ، ومكتب " ICE “ وهو من بيوت الخبرة الكبيرة في تخصص استشارات المرور والطرق ، ومكتب " صبور " ليكون الاستشاري المحلي و المنسق الرئيسي مع الاستشاري العالمي .































