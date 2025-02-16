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السعودية | سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

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  • السعودية | سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية 1/2
  • السعودية | سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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