شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الرياض.. مفتي عام المملكة يستقبل عددًا من الطلبة ويشجعهم على الاجتهاد بالعلم والان نبدء بالتفاصيل

استشعار المسؤولية لدعم الطلبة

النصح وحسن الاستقبال

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض، وفدًا من طلاب ثانوية اليعقوبي بتعليم منطقة الرياض، ضمن برنامج الزيارات اليومية لسماحته لاستقبال الوفود والاستماع للاستفسارات والرد على الفتاوى.وحث سماحته خلال الاستقبال الكادر التعليمي بالثانوية، على تقوى واستشعار المسؤولية في التوجيه والإرشاد والحرص على تقديم التحصيل العلمي للطلاب والقيام بالدور المنوط، لتخريج أجيال تحقق الأهداف التربوية وتساهم في بناء الوطن، والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن، وفق ما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.كما حث سماحته الطلاب على الجد والاجتهاد وطلب العلم الشرعي، الذي أساسه وأصله حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفهمه وتدبره والعناية به.كما أوصاهم بالجد والاجتهاد في التحصيل العلمي في مدارسهم، محذرًا سماحته من دعاة السوء والخوض فيما لا فائدة منه في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل من دعاة السوء والفتنة.وأجاب سماحته خلال اللقاء على أسئلة الطلاب واستفساراتهم، كما تم تقديم هدايا للطلاب تحتوي على الإصدارات العلمية من مطبوعات الرئاسة.من جهته، عبر مدير ثانوية اليعقوبي بالرياض الأستاذ منصور الكعبي عن شكره وتقديره لسماحة المفتي على تخصيص جزء من وقته للقاء أبناءه طلاب المدارس للاستئناس بتوجيهاته والاستماع لنصائحه، منوهاً بالمشاعر الطيبة التي اكتسبها الطلاب والمدرسين من هذا اللقاء الأبوي من سماحته، سائلاً الله له مزيداً من التوفيق والسداد وأن يديم على بلادنا تقدمها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.