شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني يستعرض أهمية أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة "R.A.S" والان نبدء بالتفاصيل

رفع كفاءة الإنتاج السمكي

تنمية المهارات واستخدام التقنيات الحديثة

خدمات المصنع السعودي "ساكوا"

الدمام - شريف احمد - عقد المركز الوطني للثروة السمكية بجدّة ورشة عمل بعنوان "أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة "R.A.S" والتي أقيمت بالتعاون مع المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي "ساكوا" بمبنى المركز الوطني للأرصاد بجدة، اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا.وأكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، المهندس رياض بن حسين الفقيه، تنوع وتعدد الجهود الرامية إلى تنمية معدلات الإنتاج السمكي ورفع الكفاءة الإنتاجية لمزارعي ومنتجي الأسماك، عن طريق تثقيفهم وتوعيتهم بنتائج الأبحاث لأفضل الممارسات، وعرض التقنيات الحديثة التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزز كفائة الإنتاج فى مجال الإنتاج السمكي.وقال أن هذه الورش والبرامج التدريبية تهدف إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للمهتمين والمستثمرين بالقطاع، للوصول إلى إدارة فعالة مستدامة، تسهم في رفع أداء وإنتاجية مشاريع الاستزراع السمكي.وأكد أنها تأتي ضمن عديد من الأنشطة والفعاليات، التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات المختصين بإدارة ومتابعة مشاريع الاستزراع المائي، وخدمة المستفيدين للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة بحلول عام 2030.وقال "الفقيه": "نسعى مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع على تعزيز مستوى الإدارة الفعالة بالقطاع وتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على الموارد الطبيعة، عن طريق تزويدهم بالتقنيات الحديثة والمهارات والتجارب المحلية والدولية التي عكست تطور ملحوظ في قطاع الاستزراع السمكي التى تمكنهم من تحقيق الاستدامة بالقطاع.رافق الورشة معرض يهدف للتعريف بأهمية الأنظمة المغلقة وكفائتها في الاستزراع المائي، وبين أن من أسس نجاح استزراع الأسماك هو اختيار الأنواع الاقتصادية، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية.من الجدير بالذكر ان المصنع السعودي لأنظمة الاستزراع السمكي “ساكوا”، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك: تصميم الأنظمة، وتوريد المعدات عالية الجودة، والتركيب، والدعم الفني، والصيانة المستمرة.وهي من روّاد الصناعة في مجال توفير أنظمة تربية الأحياء المائية (RAS)، والمصممة لجعل البيئة السمكية أكثر كفاءة واستدامة حيث تعمل تقنية "RAS" على إعادة تدوير المياه وتنقيتها باستمرار، مما يضمن الظروف المثالية لصحة ونمو الأسماك، مع الأخذ بالاعتبار تخفيض استهلاك المياه والوقاية من المؤثرات البيئية الضارة ، ولتحقيق أفضل الممارسات في تربية الأسماك بطرق أكثر استدامة وإنتاجية أعلى.