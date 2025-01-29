شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل "بيل كلينتون" الرئيس الأسبق لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالرياض، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.
حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.
حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق.