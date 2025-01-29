شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل "بيل كلينتون" الرئيس الأسبق لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية