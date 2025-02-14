نوال تهدي الأمير محمد بن سلمان أغنية

ميرنا وليد - بيروت - أهدت الفنانة نوال أغنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس 1727.

الأغنية كلمات خالد المريخي، الحان محمد البلوشي، توزيع عدنان عبد الله، vocal tuning محمد عصمت، مكس وماستر جاسم محمد. وتقول كلمات الأغنية:

قدام قدام واللي تقدم اقدم له

الله مبارك ياابو سلمان خطواتك

رؤيتك قبل الوعد بأذن الله مكتمله

ياكبر حظ السعودي في طموحاتك

دربك خضر ياالعزيز وصملتك صملة

يارمزنا وجهك ابيض مثل راياتك

مستقبل الدار فوق الغيم ترسم له

هقيت فينا وجينا عند هقواتك

ما كل الامتان حملن شلت تحتمله

إن طبت قلنا ياابو سلمان عاداتك

يانبض قلب الوطن عساك تسلم له

ياقرب فرعاتك ويابعد نظراتك

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