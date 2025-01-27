شكرا لقرائتكم خبر عن معايير جديدة لتصنيف المطاعم الفاخرة.. حجز رقمي أبرز الاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات اشتراطات المطاعم الفاخرة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز وتطوير بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال ورفع معايير السلامة الغذائية ووضع معايير وتصنيفات واضحة لنشاط المطاعم الفاخرة.

وحددت الوزارة 17 معيارًا لتصنيف المطاعم الفاخرة، تتضمن الخدمة المتكاملة للزائر على الطاولة، وعدم توفر صندوق محاسبة دفع ظاهر للعملاء، والاستقبال من الباب إلى الطاولة، وجود خدمة صف السيارات «Valet Parking»، وتقسيم المطعم للعملاء «استقبال، منطقة خدمة، دورات مياه للجنسين، توفير نظام حجز رقمي وقناة أو قنوات للشكوى.





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وتشمل التصنيفات عدم وجود خدمة طلبات السيارات، وعدم وجود اكثر من فرع للعلامة التجارية الواحدة في المدينة بحد أقصى، وتوفير منطقة مخصصة لتسليم طلبات التطبيقات، بحيث تكون غير مرئية للزوار، وتوفير أخصائي صحة وسلامة غذاء بشهادة معتمدة من جهة الاختصاص في المملكة، توفير حامل للحقائب ودولاب تعليق المعاطف والملابس.

وتتضمن المعايير تسجيل العلامة التجارية للمطعم، توفير نظام صوتي بكفاءة عالية، وتوفير قائمة طعام تحتوي على الأقل ثلاثة أقسام «المقبلات - الاطباق الرئيسية - الحلويات» بإجمالي خمسة أصناف كحد أدنى، توفير ركن إعداد المشروبات بشكل مرئي للزوار، وتوفير منطقة مخصصة للعاملين في المطعم، توفير منطقة مخصصة للعاملين في المطعم، توفير قواعد محددة للزي.



مساحات الأنشطة المضافة



وسمحت لائحة الاشتراطات بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة والدفاع المدني وفق ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.



واشترطت أن تكون الأسطح الملامسة للأغذية مصنوعة من مواد مناسبة وأمنة للاستخدام وغير مسببة للتآكل، على أن تكون ملساء وغير مسامية «لا تسمح بامتصاص أي سوائل أو دهون أو أغذية»، وقابلة للتنظيف والتطهير بسهولة وفعالية. وسمحت لائحة الاشتراطات بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة والدفاع المدني وفق ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.واشترطت أن تكون الأسطح الملامسة للأغذية مصنوعة من مواد مناسبة وأمنة للاستخدام وغير مسببة للتآكل، على أن تكون ملساء وغير مسامية «لا تسمح بامتصاص أي سوائل أو دهون أو أغذية»، وقابلة للتنظيف والتطهير بسهولة وفعالية.



التزامات النظافة



وألزمت المطاعم الفاخرة إعداد الثلج أو البخار أو استخدامه في ماكينة مزج المشروبات، تنظيف الأسطح التي تلامس الأغذية أو أيدي العاملين في تداول الأغذية.

وأوجبت إبعاد كل المعدات والأدوات المستخدمة في إنتاج الثلج وتوزيعه وتخزينه عن مصادر التلوث، وكذلك تنظيفها وتعقيمها من الداخل بانتظام، ويجب أن تكون تلك المعدات والأدوات مصممة تصميمًا صحيًّا يمنع رجوع مياه التصريف، وأن تكون لماكينات صنع الثلج أغطية مناسبة تمنع دخول الأتربة أو الأوساخ إلى الأنابيب والمصارف المائلة والفتحات، وللوقاية من تسرب القطرات الناتجة من العوامل الجوية «مثل الرياح أو الأمطار» والآفات وغيرها من الملوثات في البيئة، ويجب ألا تكون مغارف «ملاعق» الثلج ملامسة لقطع الثلج حال تخزينها.

وألزمت المطاعم الفاخرة بتوفير منطقة لتنظيف وتعقيم وتجفيف جميع المعدات التي تلامس الأغذية مثل الأدوات والأواني وأطباق التقديم، على أن تكون مستقلة عن مناطق تحضير وتجهيز المواد الغذائية، ومنع غسل المواد الغذائية أو أيدي العاملين في الأحواض المخصصة لغسل المعدات والاواني.

وأكدت أنه في حال الغسيل آليًّا يجب تزويد الغسالات بمنظف ومطهر، كذلك يجب أن تعتمد الغسالات في التطهير إما على الماء الساخن للزجاجيات أو مطهر كيميائي، وسمح بغسل الأطباق يدويًّا أو آليًّا حسب احتياجات المنشأة، وتوفير الأدوات الفعالة في التنظيف والتعقيم، فيما أوجبت إمداد أحواض غسل المعدات بالماء الساخن والبارد «الصالح للاستخدام الآدمي».



وحددت اللائحة متطلبات سلامة الأغذية حيث ألزمت المطاعم بأن تفحص جميع التوريدات للتأكد من أنها محفوظة في نطاق درجة الحرارة المطلوبة، خاصةً التوريدات المبردة أو المجمدة، سليمة التعبئة والتأكد من سريان تواريخ الصلاحية، وخالية من أي أثر على وجود آفات

واشترطت في أثناء نقل الأغذية المبردة والمجمدة داخليًّا، يجب نقلها فوراً لأماكن التخزين بدرجات حرارة تتناسب مع درجات حفظ وتخزين المنتج وتخضع حرارتها للتحكم، لتقليل المدة التي تكون فيها خارج نطاق التحكم في درجة الحرارة، من الممارسات الجيدة ألا تبقى الأغذية المبردة خارج الثلاجة أكثر من «20» دقيقة في أثناء نقلها إلى مكان التخزين.

وأوجبت عند استلام الأغذية المجمدة، يجب ألا تتجاوز درجة حرارتها «-12» درجة مئوية، وإذا لم تكن درجات الحرارة ضمن النطاق المُحدد، فيجب رفض التوريدات.

وألزمت عند استلام الأغذية المبردة يجب ألا تتجاوز درجة حرارتها «8» درجات مئوية، ويجب على المنشأة الغذائية التحقق من توريدات الأغذية للتأكد من عدم خروجها عن نطاق درجات الحرارة المحدد، ورفض أي أغذية غير مطابقة.

وأكدت إجراء فحوصات درجة الحرارة للأغذية ذات المخاطر العالية عند وصولها باستخدام مقياس درجة الحرارة الذي لا يلامس الأغذية أو مسبار نظيف ومطهر لقياس درجة الحرارة، وتسجيلها والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت الالتزام بها. ​

مواد التعبئة والتغليف

سلامة الأغذية



وشددت على المنشأة الغذائية عند شراء مواد التعبئة والتغليف والمواد المستخدمة لمرة واحدة أن تكون من الدرجة الآمنة على الغذاء، وعند شراء معدات الحماية الشخصية «مثل: غطاء الرأس، القفازات» أن تكون مناسبة للاستخدام في تحضير الأغذية. ​

واشترطت أن تكون اللحوم الطازجة الواردة للمنشأة الغذائية مذبوحة بأحد المسالخ النظامية ومختومة بالختم المعتمد للمسلخ، عند تقديم الأغذية نيئة أو مطهوة طهوًا خفيفًا «مثل المحار النيئ والسوشي وتارتار شرائح اللحم والكارباتشيو»، يجب على المنشأة الغذائية الحصول على معلومات من المورِّد عن مصدر هذه الأغذية عند الاقتضاء، ويجب الاحتفاظ بتلك السجلات.

ونصت اللائحة على أن تكون جميع مناطق التخزين أن تكون نظيفة وجافة للحد من مخاطر التلوث ”بالأجسام الغريبة“، ومنع إيواء الآفات أو التسبب في خطر التلوث، وأن تحتوي على أرفف كافية لتخزين جميع المواد، مع ترك مسافات بينية كافية لتيسير الفحص البصري والتمكُّن من التنظيف الفعال، وتكون من مواد متينة ومضادة للتآكل وغير مسامية، وأن يكون التخزين على ارتفاع «15 سم» عن الأرض، ومسافة «5 سم» من الحائط، مع ترك مسافة «30 سم» من السقف حيثما أمكن، أما في التخزين المجمد، فيجب توفير مساحة كافية بين العلب للسماح بتحرك الهواء بفعالية.

وأوجبت أن تكون يجب أن تكون مناطق تخزين الأغذية قادرة على حفظ الأغذية في درجات حرارة مناسبة فالأغذية المبردة في درجة حرارة من «0» إلى «5» درجات مئوية، والأغذية المجمدة في درجة حرارة أقل من «-18» درجة مئوية، والأغذية المحفوظة في درجة الحرارة المحيطة في درجة حرارة تتراوح بين «15» و«25» درجة مئوية.

وأكدت على فحص الأغذية قبل استخدامها للتأكد من أنها في حالة جيدة، ولا يظهر عليها أي عفن أو روائح كريهة أو تحلل أو أي علامات فساد أخرى، موضحة أنه يراعي عند تجهيز الفواكه والخضراوات الطازجة وتُحضِّرها، تنظيفها وتقليمها وغسلها في الماء الصالح للاستهلاك الآدمي.

وألزمت اللائحة المطاعم بأن تكون الصلصات لها بيانات ومكونات للخلطة وموثقة ومعلومة المصدر لدى المنشأة الغذائية، حفظ مبردة في درجة حرارة كحد أقصى «4» درجات مئوية، وبعيدة عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر التلوث، وأن تكون علبة الصلصة محكمة الغلق، وموضح عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء وفق الاشتراطات والمواصفات.

وأشترطت اتباع إجراءات الطهو الصحيحة لتجنب الوقوع في منطقة الخطر، ويجب ألا تقل درجة الحرارة الداخلية للأغذية عن «75» درجة مئوية عند طهو الأغذية النيئة، ويجب الطهو جيدا بما يكفي لقتل البكتيريا، وأثناء طهو اللحوم، يجب صدم سطحها بالحرارة لقتل أي بكتيريا ضارة على سطحها، ويجب تقليب اللحم بشكل متكرر أثناء الطهو.

اشتراطات التبريد



وأوجبت تبريد الأغذية المطهوة المراد حفظها في الثلاجة حتى تنخفض درجة حرارة المركز الحراري للمنتج إلى أقل من «10» درجات مئوية خلال ساعتين ثم بعد ذلك يجب حفظ المنتج مباشرة عند درجة حرارة «4» درجات مئوية، واستخدامها في غضون يومين أو ثلاثة أيام من وقت تحضيرها.

وأشارت اللائحة إلى أنه عند إعادة تسخين الأغذية يجب استخدام معدات يمكنها التسخين بفعالية إلى أن تصل إلى درجة حرارة داخلية تبلغ «75» درجة مئوية حتى لا تصبح غير آمنة، موضحة في الوقت ذاته أنه يجب إذابة تجميد الأغذية تمامًا قبل طهيها أو استهلاكها ما لم تكن معَدَّة للطهي في حال تجميدها، ويجب ألا يذاب تجميد الأغذية إلا مرة واحدة فقط، ويجب اتباع تعليمات الشركة المصنِّعة للمنتجات الغذائية.

وألزمت المطاعم عند عرض الأغذية باتخاذ جميع التدابير العملية لحمايتها من التلوث، عند عرض الأسماك الطازجة للبيع، يجب الاحتفاظ بها في درجة حرارة ذوبان الثلج وعرض تاريخ الصيد، وعند وضع الأسماك داخل طبقة من الثلج المجروش أو فوقها، يجب الحفاظ على التلامس الجيد بين الثلج والأسماك طوال مدة تغطيتها.



معدات وأدوات التنظيف



واشترطت اللائحة توفير معدات التنظيف والأدوات المنظفة والمطهرة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعَدَّة للاستخدام في مرافق تداول الأغذية، ويجب تنظيف منطقة التحضير وتطهيرها بعد تداول الأغذية غير المطهوة وقبل تحضير الأغذية الجاهزة للأكل، واستخدام الكيماويات المنظفة المعَدَّة للاستخدام الصناعي «وليس المنزلي» وتخزينها في الأماكن المخصصة، وإعدادها وفقًا لتعليمات الشركة المصنِّعة. ​

ونصت اللائحة على تركيب أجهزة مكافحة الحشرات والقوارض المصمَّمة لاصطياد الحشرات أو الأجهزة التي تطرد الحشرات، يجب تحديد مواقعها بحيث لا تسقط الحشرات الميتة أو بقاياها في الأغذية المكشوفة أو المعدات. ويجب تنظيف مصائد الحشرات بصفة منتظمة أو عند امتلائها بالحشرات.

وأكدت على التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، ونظافتهم الشخصية وعدم إصابتهم بأي من الأمراض المعدية سواء تنفسية أو جلدية، مع ارتدائهم الملابس الواقية ارتداء القفازات التي تُستخدم مرة واحدة «الخالية من اللاتكس» وتغييرها بانتظام.