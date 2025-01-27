شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية دقيقة تُنهي معاناة مريض بـ"أحشاء معكوسة" في البكيرية والان نبدء بالتفاصيل

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عملية جراحية بالمنظار

الدمام - شريف احمد - سجّل مستشفى البكيرية العام، التابع لتجمع القصيم الصحي، نجاحًا طبيًا بإجرائه عملية جراحية دقيقة لمريض يُعاني من آلام حادة في البطن، ترافقت مع حالة نادرة تُعرف بـ ”الأحشاء المعكوسة“.وكان المريض، البالغ من العمر 42 عامًا، قد شَكا من آلام شديدة في الجانب الأيسر من البطن، صُحبت بقيء وعسر هضم.وبعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأشعة التلفزيونية والأشعة العادية، تبيّن إصابته بالتهاب حاد في المرارة.وكشفت الفحوصات عن مفاجأة طبية، تمثلت في وجود حالة ”أحشاء معكوسة“ لدى المريض، حيث وُجدت المرارة والقلب في الجانب الأيسر من البطن، عكس الوضع الطبيعي.وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار للمريض، استغرقت ساعتين، وتكللت - ولله الحمد - بنجاح استئصال المرارة، وقد غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء وهو يتمتع بصحة جيدة.الجدير بالذكر أن المستشفى استقبل خلال العام الماضي 117,307 مراجعًا لقسم الطوارئ، و47,873 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما بلغت حالات التنويم 6,215 حالة.ونفذ المستشفى ما يزيد عن 766 عملية جراحية، منها 659 ضمن جراحات اليوم الواحد، كما جرى تنفيذ 7,887 جلسة غسيل كلوي، و9,325 جلسة علاج طبيعي، وبلغ عدد الفحوص المخبرية 289,801 فحص، بينما تم إجراء 35,026 فحص أشعة، واستقبل المستشفى 807 حالة ولادة.