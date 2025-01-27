شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة خاصة.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحجر ومعالم العلا التراثية والان نبدء بالتفاصيل

موقع الحجر التراث

الدمام - شريف احمد - زارت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة "جورجيا ميلوني"، اليوم الاثنين، منطقة "الحِجِر" التاريخية بمحافظة العُلا، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل، وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي والإيطالي.وشملت الزيارة لمنطقة " الحِجِر " التي تُعد أول موقع تراثي سعودي يُسجّل ضمن قائمة المنظمة العالمية للتراث والعلوم والثقافة "يونسكو"، أبرز المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية مثل: قصر الفريد، وغيره من المواقع التي يعود تاريخها لآلاف السنين.