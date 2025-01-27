شكرا لقرائتكم خبر عن عسير الأعلى بـ122 ملم.. "البيئة" ترصد كميات الأمطار في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

140 محطة رصد

نسب الأمطار بمناطق المملكة

الدمام - شريف احمد - سجّلت محطة بني زيد في النماص بمنطقة عسير أعلى كمية لهطول الأمطار ب «122» مم، وذلك ضمن 9 مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة النماص بالمنطقة «67,8» مم، في وقت سجلت محطة بني عمرو - بالنماص «59,1» مم.وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، شمل التقرير هطول الأمطار عبر «140» محطة هيدرولوجية ومناخية، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 26 يناير حتى الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025م في 9 مناطق بالمملكة هي: الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - القصيم - الشرقية - عسير - حائل - نجران - الباحة.وبحسب التقرير فقد شهد الرياض أمطارًا بلغت «12,0» مم في مزارع خروب - شقراء و«11,4» مم في شقراء، وفي مكة المكرمة سجلت محطة القنفذة «39,2» مم، فيما سجلت العرضية الجنوبية - العرضيات أمطارًا متفاوتة بلغت «16,0» مم، بينما سجلت القصيم في محطة بريدة «20,7» مم، بينما سجلت في محطة رياض الخبراء «13,0» مم.وأشار التقرير إلى أن المدينة المنورة شهدت أمطارًا خفيفة في محطة الحسو - الحناكية ب «0,6» مم، في وقت سجلت فيه منطقة الشرقية بمحطة الشيحية - القرية العليا «8,4» مم، وفي الرفيعة - القرية العليا بكمية «8,2» مم.وكشف التقرير أن منطقة حائل سجلت في محطة الكهفة - الشنان «11,0» مم، فيما سجلت محطة الجثياثة - بقعاء «7,9» مم، بينما شهدت نجران أمطارًا خفيفة في محطة الأخدود بمدينة نجران ب «4,2» مم، و«3,5» مم في محطة خباش، أما الباحة فشهدت أمطارًا غزيرة في محطة بلجرشي ب «49,0» مم، بينما سجلت محطة حي النزهة - الباحة «35,9» مم.