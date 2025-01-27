شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العُلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، اليوم، محافظة العُلا، بعد زيارتها للمملكة.

وكان في وداع دولتها في مطار العُلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق"، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

تشاور سعودي إيطالي



وتعكس زيارة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، للمملكة تقدير الحكومة الإيطالية لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.

زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمملكة ولقائها بسمو ولي العهد -حفظه الله- تتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.