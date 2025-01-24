شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 645 كيلوجرام من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (645) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني : (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.