شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التقديم لتصاريح سفر افطار الصائمين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تُعد سفرة إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي والخدمات الإنسانية التي تشهدها مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، حيث يجتمع الصائمون من شتى بقاع الأرض في أجواء روحانية يعمها الإيمان والتراحم، لتناول وجبة الإفطار في رحاب أطهر بقاع الأرض.
حيث تبدأ الاستعدادات لسفرة الإفطار في المسجد الحرام قبل حلول شهر رمضان بفترة طويلة، وتشرف على التنظيم جهات مختصة مثل رئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وأهل الخير الذين يتسابقون لنيل الأجر والثواب.
ويتم تخصيص أماكن محددة لفرش السفر في الساحات الداخلية والخارجية للمسجد الحرام، مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والتنسيق لضمان راحة الصائمين.
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بوابة التقديم لطلبات تصاريح سفرة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، وضمنت الاشتراطات الحديثة الزام تأمين وجبات منخفضة السعرات لأصحاب الامراض المزمنة وداء السكري بمعدل 20% من وجبات الأفراد ومعدل 30% من وجبات الجهات الخيرية، مع الالتزام بالمغلف المعتمد، وذلك عبر الرابط التالي : iam.alharamain.gov.sa/ss
وتتضمن سفرة الإفطار عادةً من التمر والماء وهو العنصر الأساسي لاتباع سنة النبي محمد ﷺ في الإفطار وأيضاً تقدم القهوة السعودية وبعض المخبوزات وأطباق بسيطة: مثل اللبن، الفاكهة، وبعض الوجبات الخفيفة، ويُشارك عدد كبير من المتطوعين في تنظيم السفرة وتوزيع الوجبات على الصائمين، مع التأكد من سهولة الوصول إلى أماكن الإفطار.
كما تعمل الفرق المختصة على تنظيف الأماكن فور انتهاء الإفطار، لضمان جاهزيتها لصلاة المغرب والتراويح.
حيث تبدأ الاستعدادات لسفرة الإفطار في المسجد الحرام قبل حلول شهر رمضان بفترة طويلة، وتشرف على التنظيم جهات مختصة مثل رئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وأهل الخير الذين يتسابقون لنيل الأجر والثواب.
ويتم تخصيص أماكن محددة لفرش السفر في الساحات الداخلية والخارجية للمسجد الحرام، مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والتنسيق لضمان راحة الصائمين.
اشتراطات حديثة
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بوابة التقديم لطلبات تصاريح سفرة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، وضمنت الاشتراطات الحديثة الزام تأمين وجبات منخفضة السعرات لأصحاب الامراض المزمنة وداء السكري بمعدل 20% من وجبات الأفراد ومعدل 30% من وجبات الجهات الخيرية، مع الالتزام بالمغلف المعتمد، وذلك عبر الرابط التالي : iam.alharamain.gov.sa/ss
وتتضمن سفرة الإفطار عادةً من التمر والماء وهو العنصر الأساسي لاتباع سنة النبي محمد ﷺ في الإفطار وأيضاً تقدم القهوة السعودية وبعض المخبوزات وأطباق بسيطة: مثل اللبن، الفاكهة، وبعض الوجبات الخفيفة، ويُشارك عدد كبير من المتطوعين في تنظيم السفرة وتوزيع الوجبات على الصائمين، مع التأكد من سهولة الوصول إلى أماكن الإفطار.
كما تعمل الفرق المختصة على تنظيف الأماكن فور انتهاء الإفطار، لضمان جاهزيتها لصلاة المغرب والتراويح.