شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التقديم لتصاريح سفر افطار الصائمين بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية