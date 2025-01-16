مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إثراء الجود لدعم خدمات الحجاج والمعتمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إثراء الجود مذكرة تفاهم، خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الرعاية الصحية وخدمات الحج، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. تضمنت مذكرة التفاهم مجالات متعددة من التعاون، منها تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لبعثات الحج، والتنسيق مع الجهات الحكومية والصحية ذات العلاقة.

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