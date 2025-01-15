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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق.. اختبارات "جاهزية" لخريجي الجامعات والكليات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير الحالي، الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات السعودية.
وتشمل الاختبارات في هذه الدورة أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا في 50 جامعة، وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة.
والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا.
ويستهدف البرنامج في هذا العام عقد اختبارات معيارية لثلاثين تخصصًا جامعيًا.
الاقتصاد - إدارة الأعمال - نظم المعلومات الإدارية - إدارة الموارد البشرية - العلوم الإكتوارية - الهندسة المدنية.
الهندسة الصناعية - الهندسة الكهربائية - الهندسة الكيميائية - الهندسة الميكانيكية - العمارة - المالية - المحاسبة.
التسويق - التمويل والاستثمار - المخاطر والتأمين - المصارف والأسواق المالية - هندسة الحاسب - علوم الحاسب.
هندسة البرمجيات - نظم المعلومات - تقنية المعلومات - الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني.
وتشمل الاختبارات في هذه الدورة أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا في 50 جامعة، وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة.
إعداد مواطن منافس عالميًايأتي ذلك ضمن برنامج "جاهزية"، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات لضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل.
والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا.
ويستهدف البرنامج في هذا العام عقد اختبارات معيارية لثلاثين تخصصًا جامعيًا.
التخصصات المستهدفةالإعلام المرئي والمسموع - القانون - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء - الإدارة السياحية.
الاقتصاد - إدارة الأعمال - نظم المعلومات الإدارية - إدارة الموارد البشرية - العلوم الإكتوارية - الهندسة المدنية.
الهندسة الصناعية - الهندسة الكهربائية - الهندسة الكيميائية - الهندسة الميكانيكية - العمارة - المالية - المحاسبة.
التسويق - التمويل والاستثمار - المخاطر والتأمين - المصارف والأسواق المالية - هندسة الحاسب - علوم الحاسب.
هندسة البرمجيات - نظم المعلومات - تقنية المعلومات - الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني.