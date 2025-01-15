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موعد انطلاق.. اختبارات "جاهزية" لخريجي الجامعات والكليات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير الحالي، الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات .
وتشمل الاختبارات في هذه الدورة أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا في 50 جامعة، وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة.

إعداد مواطن منافس عالميًا

يأتي ذلك ضمن برنامج "جاهزية"، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات لضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل.
والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا.
ويستهدف البرنامج في هذا العام عقد اختبارات معيارية لثلاثين تخصصًا جامعيًا.

التخصصات المستهدفة

الإعلام المرئي والمسموع - القانون - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء - الإدارة السياحية.
الاقتصاد - إدارة الأعمال - نظم المعلومات الإدارية - إدارة الموارد البشرية - العلوم الإكتوارية - الهندسة المدنية.

الهندسة الصناعية - الهندسة الكهربائية - الهندسة الكيميائية - الهندسة الميكانيكية - العمارة - المالية - المحاسبة.
التسويق - التمويل والاستثمار - المخاطر والتأمين - المصارف والأسواق المالية - هندسة الحاسب - علوم الحاسب.
هندسة البرمجيات - نظم المعلومات - تقنية المعلومات - الذكاء الاصطناعي - الأمن السيبراني.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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