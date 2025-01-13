شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل: نعمل على إدخال تقنيات جديدة لخدمة ضيوف الرحمن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن خدمات النقل واللوجستيات المقدمة في الحج فريدة من نوعها ولا مثيل لها عالميا.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة، أن الوزارة تعمل كل عام نعمل على إدخال تقنيات جديدة في تقديم خدماتنا، وذلك لتسهيل وتيسير خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الوزير أن الوزارة تجلب أحدث التقنيات وتقوم بتجربتها وإخضاعها للبيئة التشغيلية ثم ما يطبق منها ما يثبت جدواه.

ونوه بأن خدمات النقل واللوجستيات تتكامل سويا من أجل خدمة الحجاج في موسم الحج.

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