شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يصل إلى العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى محافظة العلا اليوم، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته للمملكة.

وكان في استقباله بمطار العلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

