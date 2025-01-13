شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 7 مساءً.. رياح شديدة وصواعق رعدية ممطرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة اليوم

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية ممطرة، على منطقة جازان.وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والريث، وهروب، وفرسان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.‏



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.