شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار متفاوتة الغزارة

أمطار خفيفة إلى متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على منطقة الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.يشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق مائية.وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الجوف، والحدود الشمالية من الخميس إلى الاثنين، وعلى مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل يومي الأحد والاثنين.فيما يتوقع أن تشهد المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من الخميس إلى السبت، وكذلك جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء السبت إلى صباح الأحد، ومنطقة نجران من الخميس إلى الاثنين، ومنطقة تبوك يوم الاثنين.وأهاب المركز بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية، لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصا على سلامة الجميع.