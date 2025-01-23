شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور النشر المسيحية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصامالخميس، 23 يناير 2025 03:00 ص
يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في دورته الـ56 مشاركة واسعة من دور النشر المسيحية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز التنوع الثقافي والديني داخل المعرض.
وتقدم دور النشر مزيجًا فريدًا من الإصدارات الروحية، والدينية، والتاريخية، التي تخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، كما تعد مشاركة دارات النشر المسيحية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تجسيدًا حيًا للتنوع الثقافي الذي يميز المشهد المصري.
وفي التقرير التالي ننشر أبرز دور النشر المسيحية المشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب:
دور النشر المسيحية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
صالة (1)
A1 دار الكتاب المقدس
A5 دير القديسة دميانة للأقباط الأرثوذكس
A26 دار الثقافة
37A كنيسة القديس مارمرقس الرسول
A43 دار النشر الأسقفية
47 A مؤسسة القديس أنطونيوس
A56 دار الإخوة للنشر
A65 إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس
72 A دار مجلة مرقس
B1,B2 الهيئة المصرية العامة للكتاب
B5 مكتبة الاسكندرية
B12 جلوري للنشر والترجمة
B14 انسباير للنشر والتوزيع
B45 الإيمان الرسولية
B60 المركز الثقافي الفرنسيسكاني
C5 دار الأكويني
C6 كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
صالة (2)
A38 مدرسة الإسكندرية للنشر والتوزيع
B14 جذور للترجمة والنشر والتوزيع
B17 هيئة الخدمة الروحية للنشر
B34 أسقفية الشباب
14C لجنة خلاص النفوس للنشر
19C مركز باناريون للتراث الآبائي
36 C رسالتنا للنشر
C40 المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي
C43 بطريركية الأقباط الكاثوليك
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