شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح مع نائب رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن طحنون آل نهيان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال العسكري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وذكرت أن هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة في البلدين التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية.