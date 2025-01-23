شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيومكانية" تطلق مبادرة دعم اتخاذ القرار باستخدام الذكاء الجيومكاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إطلاق مبادرة "دعم اتخاذ القرار باستخدام الذكاء الجيومكاني"، التي تعتمد على تطوير التحليلات الجيومكانية الرئيسة بتنفيذ التحليلات الجيومكانية الأكثر استخدامًا.

وترتكز هذه المبادرة على التكامل مع مبادرة "جيوهب السعودية" التي سبق أن أطلقتها الجيومكانية، لتكون الحاضنة المركزية للبيانات الجيومكانية والأدوات الداعمة لاتخاذ القرارات الموثوقة.

التحليل المكاني والزماني

تشمل المبادرة إنشاء وتنفيذ التحليلات الجيومكانية الأكثر استخدامًا، مثل التحليل المكاني والزماني، وتحليل القرب والامتداد المكاني، واكتشاف أماكن الازدحام والتجمعات، واكتشاف التغيرات، والنمذجة ثلاثية الأبعاد والتضاريس، والنمذجة التنبؤية وتحليل الاتجاهات.



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تطوير البنية التحتية الوطنية

يأتي الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة في إطار مذكرة التعاون التي أبرمتها الجيومكانية مع معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، إذ مثل الجيومكانية في توقيع المذكرة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية د. م. محمد بن يحيى آل صايل.ومثّل المعهد الرئيس المؤسس للمعهد جاك ديجارموند.

تعمل الجيومكانية -وفق تنظيمها- على اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البيانات الجيومكانية لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.

