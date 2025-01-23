شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أمطار مسائية خفيفة

أماكن هطول الأمطار

أمطار متفاوتة الغزارة

أمطار خفيفة إلى متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، من انتشار ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الخميس.وتتمثل الظواهر المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن أخرى.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والعديد.مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش.نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق على أجزاء من مناطق خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس.وتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على بعض الأماكن، وحتى الساعة 4 صباح الخميس على أماكن أخرى.وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وعرعر.حائل: الشملي وحائل وموقق.الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجلتبوك: تيماء وتبوكنبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق مائية.وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الجوف، والحدود الشمالية من الخميس إلى الاثنين، وعلى مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل يومي الأحد والاثنين.فيما يتوقع أن تشهد المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من الخميس إلى السبت، وكذلك جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء السبت إلى صباح الأحد، ومنطقة نجران من الخميس إلى الاثنين، ومنطقة تبوك يوم الاثنين.وأهاب المركز بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية، لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصا على سلامة الجميع.