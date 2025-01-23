شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلى: ملتزمون بوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشددًا على التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأشار ساعر إلى أن عملية وقف إطلاق النار يجب أن تتماشى مع "متطلبات إسرائيل الأمنية" وأن يتم تنفيذها بشكل تدريجي، وذلك حسبما أوردت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية.

وأضاف: "أن لبنان له الحق في تحقيق مستقبل أفضل لشعبه".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ساعر سيجري مباحثات دبلوماسية مع الرئيس المجري ووزير خارجيته في القصر الرئاسي بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الخميس.

كما أوضحت أن ساعر سيلتقي خلال الزيارة ممثلي الجالية اليهودية المحلية، حيث ستتركز المناقشات على التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وقضايا تعزيز التعاون الثنائي بين المجر وإسرائيل.