شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس 23 يناير 2025، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إذ يؤدي الطلاب امتحانهم الأخير في مادة الدراسات الاجتماعية.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق لجنة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 18 يناير، حيث يؤدي قرابة 212 ألفًا و778 طالبًا بالجيزة تقييمات الترم الأول داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، وذلك فى مواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات.

ومن جانبه، شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

ووجه وكيل الوزارة، القيادات بضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن أى محاولات للإخلال بالنظام سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.