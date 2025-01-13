انت الان تتابع خلل عاقبته "حادث".. "التجارة" تستدعي 30 مركبة مرسيدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2025, 9:53 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 30 مركبة مرسيدس "عدة طرازات" 2021 – 2023. وقالت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"، إن الاستدعاء جاء بسبب خللٍ في وحدة التحكم في المحرّك؛ قد يؤدي إلى توقف نظام حقن الوقود، وفقدان عزم المركبة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت "التجارة"، إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

كانت هذه تفاصيل خبر خلل عاقبته "حادث".. "التجارة" تستدعي 30 مركبة مرسيدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.