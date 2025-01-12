"ذا جروفز" وجهة ساحرة تجمع بين الطبيعة والإبداع 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبرز" ذا جروفز" في حي الرفيعة غرب العاصمة السعودية الرياض، كواحد من أكثر الوجهات الترفيهية جذباً، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين سحر الطبيعة وتصميم معماري مبتكر، وتتيح هذه الوجهة المميزة للزوار الاستمتاع بأجواء استثنائية تجمع بين الهدوء والإبداع، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تلبي تطلعات جميع الفئات.

بحيرة خلابة ومسرح عائم

يتوسط "ذا جروفز" بحيرة ساحرة تضفي على المكان جواً من الإبداع والجمال، وتعد البحيرة مركزاً حيوياً للأنشطة الترفيهية، حيث تتزين بمسرح عائم يقدم عروضاً موسيقية حية، ما يجعلها نقطة جذب رئيسية لمحبي الفنون والموسيقى، ويحيط بالبحيرة جسر مميز يوفر إطلالات خلابة على المياه والمساحات الخضراء، ما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة.

حدائق ومعالم مميزة

تمتد المساحات الخضراء في "ذا جروفز" لتشمل "الحديقة الإنجليزية"، وهي منطقة مليئة بالأزهار والنباتات المختلفة والملونة التي تضفي أجواءً من البهجة والانتعاش، كما تضم المنطقة مساحات مخصصة للتنزه والاستجمام، ما يجعلها مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن وقت ممتع بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

قرية تسوق بطابع عالمي

توفر "قرية التسوق" في "ذا جروفز" تجربة فريدة لعشاق التسوق، لتكون وجهة مثالية للتنزه في أجواء الهواء الطلق، وتضم القرية متاجر صغيرة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الموضة العصرية والهدايا التذكارية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لاستكشاف أشياء جديدة واقتناء منتجات مميزة.

مساحات صديقة للحيوانات الأليفة

لأول مرة، يقدم "ذا جروفز" منطقة مخصصة لأصحاب الحيوانات الأليفة تُعرف بـ "لوكا بارك"، وتوفر هذه المنطقة فرصة فريدة للاستمتاع بأوقات مرحة مع الحيوانات الأليفة في بيئة آمنة ومريحة، مع مجموعة من الأنشطة التي تشمل ألعاباً داخلية وخارجية وحدائق مخصصة لقضاء أجمل الأوقات الممتعة والتجارب الاستثنائية.

وجهة تجمع بين الترفيه وجودة الحياة

"ذا جروفز" ليس مجرد مكان للترفيه، بل يمثل رؤية جديدة لتعزيز جودة الحياة في العاصمة السعودية، ومن خلال تقديم مزيج من الطبيعة والفن والخدمات المبتكرة، تسهم هذه الوجهة في جذب الزوار من مختلف الأعمار، مع خلق بيئة تجمع بين الاسترخاء والإبداع.

دعوة للاستكشاف

يعد "ذا جروفز" تجربة متكاملة تُلهم الزوار بجمال طبيعتها وتنوع أنشطتها. سواء كنت تبحث عن لحظات هادئة بجوار البحيرة، أو ترغب في تجربة تسوق فريدة، أو حتى قضاء وقت ممتع مع العائلة، فإن "ذا جروفز" يعد الوجهة المثالية لتحقيق كل ذلك وأكثر، ليمنحك ذكريات لا تُنسى.

والجدير بالذكر، أن تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.