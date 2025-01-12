10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي

أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 10 مرشحين «جهات وأفراد» في الدورة الثانية عشرة من الجائزة لعام 2024م، والتي انطلقت مؤخرًا في سبتمبر الماضي تحت عنوان «الاستثمار الاجتماعي.. تعاظم أثر»، تماشيًا من الجائزة مع مستهدفات دوت الخليج

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور، الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل، عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية، والأمير عبدالله بن فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية، والأمين العام للجائزة البروفيسور، فهد المغلوث، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الاجتماعي، وذلك بفندق فورسيزون بالرياض.

واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من الأمير سعود بن فهد، وقال: نُجدّد اللقاء لنحتفل بالإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مبينًا أن الجائزة منذ أن غَرست بذورها الأميرة صيتة -رحمها الله- وهي تجني ثمارها عامًا بعد آخر، ولا زالت تؤكد عزة هذا دوت الخليج ورجاله وأبنائه مِمَّن ينافسون على عمل الخير، وتأكيد حبهم وولائهم للوطن من خلال مبادرات إنسانية اجتماعية وطنية تُؤكد لُحمة هذا دوت الخليج.

وأوضح الدكتور المغلوث خلال كلمته أنه تم استقبال طلبات الترشيح، والتي وصلت إلى 722 طلبًا في كافة فروع الجائزة، ومن كافة شرائح المجتمع، وتم معالجة الطلبات من خلال لجنة الفرز والتدقيق، ولجنة التقييم العلمي الأولى، وبعد تحديد الجهات المرشحة المستحقة للزيارات الميدانية والاطلاع على أعمالها عن كثب وبشكل مباشر، وبعد التأكد من التأثير المباشر لتلك الأعمال على حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها لأهداف العمل الاجتماعي التي تسعى الجائزة لترسيخها؛ فقد تم إجماع لجان التحكيم على فوز 10 مرشحين.

وأعلن المغلوث أسماء الفائزين في الفروع الستة وهم: فاز في فرع «التميز في الإنجاز الوطني» مناصفةً كل من وزارة الداخلية – المديرية العامة للسجون عن مبادرة خدمة فرجت الإلكترونية، ووزارة البلديات والإسكان عن مبادرة تنمية المدن، وفي فرع «التميز في الوقف الإسلامي» فاز وقف السروات عن مبادرة مدارس مداك.

وفي فرع «التميز في برامج العمل الاجتماعي» منحت الجائزة مناصفةً بين جمعية ترميم عن مبادرة مركز سمايا للتطوع الاسكاني، ومؤسسة غروس الأهلية عن مبادرة مشروع تأسيس شركة نمال للاستثمار الاجتماعي.

ونال الجائزة في فرع «التميز لرواد العمل الاجتماعي» صالح حمزة الصيرفي، عن مبادرة الاستثمار الاجتماعي. أما في فرع «التميز في المسؤولية الاجتماعية» فمُنِحت الجائزة مناصفةً بين الشركة الوطنية للشراء الموحد «نوبكو» عن مبادرة الجهود المضيئة للعمل الاجتماعي، وشركة نيوم عن مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في نيوم.

وأخيرًا في فرع «الاستدامة البيئية» فمُنِحت الجائزة مناصفةً بين فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران، عن مبادراتها للاستثمار الاجتماعي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن مبادرة مشروع رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر.