شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يوضح هل يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بعد انتهاء العقد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب المستشار القانوني أحمد العنزي، على تساؤل هام بشأن “هل يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بعد انتهاء العقد”.

وقال القانوني، أنه يحق للمؤجر أن يرفع الإيجار بدون إشعار أو إخطار بأي نسبة يريدها، لافتًا إلى أن الحل أن تكون مدة العقد طويلة.

وكان برنامج “إيجار”، قد أكد على أحقية المؤجر في رفع قيمة الإيجار في حال انتهاء العقد وعند إبرام عقد جديد، لافتة إلى أنه يتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.