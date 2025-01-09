شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: مواسم البرد الفعلية ثلاثة ونحن على أعتاب موسم الشبط ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن مواسم البرد الفعلية هي المربعانية والشبط والعقارب، وتحتضنها أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير.

وقال الزعاق خلال حديثه لقناة العربية: “هذه المواسم تحتوي على نجوم، وكل نجم من هذه النجوم له هجمة برد. فالمربعانية تتكون من ثلاثة نجوم أي ثلاث هجمات برد، والشبط نجمين أي هجمتين برد، والعقارب ثلاثة نجوم أي ثلاث هجمات برد”.

وتابع الزعاق ، “البرد عادة ما يأتي من القطب الشمالي أو من صحراء سيبيريا المتجمدة”.

وأضاف ، “المربعانية انتهت ولن تعود إلا بعد عام، و شباط ينتظرنا نقوله تفضل. وخلال هذه الأيام نشهد موسم العقارب، وهو موسم معتدل لا يخلو من هجمات برد مفاجئة”.