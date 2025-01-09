السعودية | الشؤون الإسلامية وهيئة الأوقاف تنهيان المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتشغيل المساجد في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتشغيل المساجد في المملكة ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بينهما لتشمل 2000 مسجد بمختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف زيادة إسهام الأوقاف في مجال المساجد وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعظيم شروط الواقفين.

وتضمنت المرحلة الأولى صيانة وتشغيل 400 مسجد في مدينة الرياض بقيمة 10 ملايين ريال، وإسناد المشروع إلى إحدى الجهات المختصة في مجال التشغيل والصيانة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الشيخ سليمان بن فهد الخميس أن هذا التعاون يأتي لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لخدمة بيوت الله والعناية بها ، مبينًا أن مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف يعد من الأهداف الرئيسية لخطط الوزارة في خدمة قطاع المساجد وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل أن الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية تصبّ في خدمة بيوت الله والعناية بها تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ وانطلاقًا من مسؤولية الهيئة في العناية بالمساجد وتوفير كافة الدعم اللازم .

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